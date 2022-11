Fa discutere il silenzio “assordante” di Can Yaman dopo la conclusione della prima stagione di Viola come il mare.

Il sesto e ultimo episodio della fiction, andato in onda su Canale 5 venerdì 4 novembre, ha sancito la fine del primo capitolo della serie tv targata Lux Vide, che è stata vista mediamente da 2,7 milioni di telespettatori a settimana con uno share di poco superiore al 16%.

Francesca Chillemi ignora Can Yaman

Francesca Chillemi ha condiviso sui social un post di ringraziamento, nel quale però ha letteralmente ignorato l’attore turco, che non è stato né citato né taggato nel messaggio dell’ex Miss Italia.

Se nelle passate settimana Can Yaman ha sempre condiviso su Instagram spot per promuovere la fiction e messaggi di ringraziamento per i telespettatori che l’hanno guardata in tv, questa volta ha deciso di tacere proprio dopo la messa in onda dell’ultima puntata. Una circostanza che non è passata inosservata, in controtendenza rispetto a quanto fatto fino a pochi giorni fa e al gesto della sua partner, che invece ha ringraziato e salutato i fan che l’hanno seguita.

“Sono stati dei mesi incredibili, ed ancora di più lo sono state le ultime settimane in vostra compagnia. Ogni puntata è stata sempre più emozionante, e questa sera siamo arrivati all’ultima” ha scritto l’attrice siciliana.

Un post, però, nel quale non viene menzionato il divo turco, che continua a scegliere la strada del silenzio. Insomma, l’alone di mistero calato sul rapporto tra i due protagonisti di Viola come il mare continua a farsi sempre più fitto, complice anche il fatto che da poco più di una settimana Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi sui social.