Can Yaman è letteralmente sparito dai radar. L’ultima traccia della sua presenza sui social risale allo scorso 31 ottobre, quando affacciato alla finestra della camera d’albergo che lo ospita a Budapest, dove si trova per le riprese della nuova produzione internazionale El Turco, definiva quel luogo “La mia prigione”.

Can Yaman, il silenzio diventa "assordante"

Da allora un inquietante silenzio che ha suscitato la preoccupazione dei fan. Come se non bastasse, i rispettivi defollow su Instagram con la sua partner in Viola come il mare, Francesca Chillemi, hanno contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco. Senza contare non si è minimamente palesato anche dopo la conclusione della prima stagione della fiction in onda su Canale 5, né tantomeno in occasione del suo 33esimo compleanno. Insomma, sulla vita del divo turco è calato un fittissimo velo di mistero, che sta generando ansia tra il suo nutritissimo esercito di ammiratori e seguaci.

Can Yaman, una fan scrive ad Alfonso Signorini

La preoccupazione dei suoi fan è tale al punto che una di essi ha persino scritto una lettera al settimanale Chi, nella quale vengono prese le difese dell’attore criticato per la recitazione in Viola come il mare.

“Le critiche a Can Yaman scaturiscono dal diffuso preconcetto che bellezza e avvenenza non possano coniugarsi con talento, bravura e capacità interpretativa – si legge nell’epistole scritta dall’ammiratrice -. Se a tutto questo aggiungiamo le difficoltà non dico a parlare, ma di recitare in una lingua tanto diversa da quella italiana, non possiamo non giudicare come minimo pregevoli i risultati ottenuti. Can si è confermato un attore a tutto tondo”.

La lettrice del magazine ha chiesto persino il parere del direttore Alfonso Signorini, che su Viola come il mare ha specificato: “La fiction è stata un successo e ha concluso la sua stagione perfettamente in linea con le aspettative di rete”. Su Can Yaman, invece: “Niente da dire: è un professionista, si prepara anima e corpo in ogni produzione a cui prende parte e credo si veda. Mi auguro ci sia una seconda stagione. Lo meriterebbe”.