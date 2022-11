Dopo le ultime rivelazioni della famosa influencer turca, Melis Buse Betkayan, che in una Ig story ha svelato che Demet Özdemir sarebbe innamorata di Can Yaman, nonostante la diva turca sia convolata a nozze lo scorso agosto con Oğuzhan Koç, in queste ore è esplosa sul web un’altra notizia che vede ancora una volta al centro del gossip i due ex protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno.

Biagio D’Anelli, oggi affermato dj ed ex concorrente del Grande Fratello, sia nella versione dei non famosi che in quella vip, attraverso i suoi contatti in Turchia è riuscito a scoprire una serie di importanti retroscena circa il rapporto tra Can Yaman e Demet Özdemir.

L’esperto di gossip ha rivelato quali secondo lui sarebbero i reali motivi del repentino ed improvviso allontanamento tra le due star turche, e in quali circostanze si sarebbe verificato. Biagio D'Anelli ha parlato del rapporto che i due attori turchi avevano prima e poi dopo il matrimonio di lei. Proprio in occasione della cerimonia di nozze dello scorso agosto, oltre agli splendidi abiti indossati da Demet, la torta e i festeggiamenti, ciò che è saltato all’occhio è stata l’assenza di Can.

Can Yaman e Demet Özdemir: cosa è successo tra le due star di Day Dreamer?

D’Anelli ha affermato che tutto ciò che accadeva durante le riprese di Day Dreamer – Le ali del sogno non era esclusivamente frutto della finzione. La loro intesa andava ben oltre il set, e proprio in virtù di ciò, Oğuzhan Koç avrebbe intrapreso un corteggiamento serrato nei confronti della Özdemir: le mandava fiori e le scriveva dediche, azioni che avrebbero infastidito e non poco Can Yaman. Da qui sarebbe nato un presunto litigio con la collega, scaturito poi in un allontanamento definitivo e nella totale interruzione di qualsiasi tipo di rapporto.