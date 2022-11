Continua a tenere banco la lunga assenza dai social di Can Yaman. Sebbene il divo turco sia rispuntato grazie ad un video di una fan, che lo ha ripreso in compagnia di alcuni amici in un locale di Budapset, lui continua a rimanere in silenzio, alimentando la preoccupazione del suo enorme esercito di seguaci ed ammiratori.

Com’è noto, l’attore si trova in Ungheria per le riprese di El Turco (che lo terranno impegnato in terra magiara almeno per i prossimi 4-5 mesi), la nuova produzione internazionale targata Ay Yapim e Disney Plus, nella quale veste i panni del soldato dell’esercito ottomano Balaban Agha. Al suo fianco, dopo Francesca Chillemi, un’altra attrice italiana: Greta Ferro, abruzzese classe 1995. Quest’ultima, alcune settimane fa, si è sfogata su Instagram dopo essere stata presa di mira da alcune fan di Yaman, che come spesso accade con le figure femminili che vengono associate al divo turco, non ha riscontrato il loro gradimento. Ed ora, con la crescente preoccupazione per l’assenza dai social di Can, le seguaci sono tornate a fare capolino sull’account Instagram di Greta Ferro, ma questa volta con intenti non bellicosi.

Can Yaman, i fan inviano messaggi a Greta Ferro

Infatti, basta dare un’occhiata al profilo dell’attrice per notare i tantissimi messaggi che le vengono inviati nei quali le viene chiesto di fare da tramite per Can Yaman. C’è chi chiede alla Ferro di salutarlo e chi di fargli gli auguri per il 33esimo compleanno (festeggiato la scorsa settimana).

Ovviamente, sembra che Greta non stia tenendo conti delle richieste dei fan dell’attore turco. In primis perché molto impegnata sul set con le riprese di El Turco, e in secundis perché ha sempre dichiarato di voler tenere carriera e vita privata separati. In ogni caso, a prescindere dalla mancata risposta alle valanghe di messaggi, non è da escludere che la Ferro potrebbe aver riportato a Can quanto inviatole dalle fan.