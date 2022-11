Can Yaman è tornato sui social per la gioia delle sue tantissime fan. Il divo turco è il protagonista del nuovo spot di Dolce&Gabbana: pettorali ed addominali in bella vista e intimo griffato.

“Can Yaman per Dolce&Gabbana è la sintesi della sensualità maschile. L’essenziale quotidiano e i pezzi sartoriali unici si combinano per abbracciare il corpo maschile, in un rituale raggiante e intimo che non è mai lo stesso” si legge nel posto condiviso dal noto brand di moda.

Il video, ad alto tasso erotico, ha letteralmente incendiato il web, scatenando la reazione del nutritissimo esercito di follower dell’attore, che si sono lasciati andare a commenti adoranti. Del resto, è difficile restare indifferenti dinanzi al fisico scultoreo di Can, che considera la cura del corpo un elemento fondamentale della sua vita.

"Rischi di farci venire un infarto!"

“Rischi di farci venire un infarto” hanno commentato le fan del divo turco, rapite dall’indiscutibile bellezza e sensualità del loro beniamino. Can Yaman era sparito dai social, e il suo ultimo post risaliva allo scorso 31 ottobre. Da allora un silenzio “assordante” che aveva generato una forte preoccupazione tra i suoi seguaci.

Ma adesso è tornato, e lo ha fatto in grande stile. “E se l’attesa del piacere, fosse essa stessa il piacere?”.