Can Yaman è tornato sui social, e lo ha fatto decisamente col botto. Protagonista per lo spot di Dolce & Gabbana, il divo turco si è mostrato ai in tutta la sua bellezza e sensualità, facendo letteralmente impazzire i fan.

L’assenza prolungata del protagonista di Viola come il mare aveva generato non poca apprensione nel suo esercito di seguaci, che hanno provato in tutti i modi a scoprire cosa stesse accadendo al loro beniamino. Per fortuna, Can sta bene, e aveva semplicemente deciso di prendersi una pausa dai social.

Nel frattempo, prosegue il lavoro dell’attore a Budapest, dove si trova da circa un mese per le riprese della nuova produzione internazionale El Turco, serie tv targata Ay Yapim e Disney Plus. Fino ad ora bocche cucite da parte di produttori e membri del cast, del quale fa parte anche l’attrice italiana Greta Ferro, anche se in realtà nelle ultime ore qualche dettaglio su El Turco è trapelato.

El Turco, parla l'attore William Kemp

A svelare qualche retroscena è stato uno degli attori, il britannico William Kemp. “Non posso raccontare molto su questo nuovo progetto. Mi piacerebbe farlo, però mi è stato chiesto di non dire nulla. Posso dirvi, però che ciò che stiamo girando in Ungheria non è un film di Natale, non è un film leggero, e non è una commedia romantica. Ma ci stiamo divertendo molto”.