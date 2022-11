Le riprese di El Turco, la nuova produzione tv internazionale con protagonista Can Yaman, sembrano andare avanti senza particolari intoppi. A confermarlo sono le pochissime immagini pubblicate nelle ultime settimane da alcuni membri del cast della serie televisiva prodotta da Ay Yapim per Disney Plus.

Nelle foto, però, non compare mai il divo turco, scomparso letteralmente dai radar dopo l’ultimo post condiviso su Instagram lo scorso 31 ottobre, nel quale, affacciato alla finestra della sua camera d’albergo a Budapest, definiva quel luogo “La mia prigione”. Yaman è tornato a fare capolino sui social grazie ad un video di una fan, che lo ha ripreso all’interno di un locale della capitale ungherese lo scorso sabato.

I fan non hanno dubbi: "Sono le mani di Can Yaman"

Ma una foto pubblicata da Greta Ferro in una Ig story ha generato molto rumore ed è stata oggetto di chiacchiere e migliaia di commenti da parte delle seguaci di Can Yaman. La protagonista femminile di El Turco ha condiviso un’immagine di due mani che coccolano un gattino tenerissimo, e tantissimi fan non hanno avuto alcun dubbio: “Sono inconfondibili. Si tratta delle mani di Can Yaman”. Finalmente, dunque, un segnale di presenza da parte del divo turco, circostanza che ha dato sollievo al suo nutritissimo esercito di seguaci, preoccupati e non poco per la sua assenza prolungata.

Nei commenti alla foto, c’è anche chi invidia il micino perché si trova nelle mani amorevoli di Yaman: “Gattino fortunato”. Insomma Can, se ci sei batti un colpo!