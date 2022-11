Can Yaman e Francesca Chillemi possono essere considerati a tutti gli effetti come la coppia rivelazione dell’autunno televisivo.

Protagonisti di Viola come il mare, fiction prodotta da Lux Vide, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, hanno fatto innamorare milioni di telespettatori ogni settimana, che si sono appassionati alle vicende dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale.

Perché Can e Francesca hanno smesso di seguirsi su Instagram?

In attesa di scoprire cosa accadrà nella seconda stagione, che come annunciato dai produttori è già in lavorazione, si è verificato un episodio che ha turbato e non poco i fan del divo turco e dell’ex Miss Italia. Dallo scorso 31 ottobre, infatti, i due attori hanno smesso di seguirsi su Instagram. Nonostante siano passate diverse settimane, non è ancora chiaro il motivo per il quale i due protagonisti di Viola come il mare si siano improvvisamente defollowati. C’è chi, come l’investigatore social Alessandro Rosica, sostiene che si tratti esclusivamente di una trovata dei rispettivi manager per mantenere alto l’hype dopo la conclusione della fiction. Chi, invece, che il loro rapporto si sia deteriorato a causa di un lato di Can Yaman che pochi conoscono.

La rivelazione di Francesca Chillemi

A rivelarlo è la stessa Francesca Chillemi, la quale ha dichiarato che non è stato semplicissimo, in un primo momento, lavorare con l’attore turco, considerate le difficoltà di quest’ultimo a confrontarsi con una lingua diversa dalla sua. L'attrice siciliana ha raccontato che non sono mancati momenti di tensione sul set, complice il fatto che entrambi hanno un carattere forte e per certi versi spigoloso.

“Abbiamo molto in comune: siamo istintivi, e questa cosa ci fa cozzare, ma a volte crea una bellissima sinergia”, ha detto la Chillemi. Ma dopo quanto accaduto con i rispettivi defollow su Instagram, questa “bellissima sinergia” esiste ancora? I fan non vedono l’ora di saperne di più.