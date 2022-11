Nelle scorse settimane le riprese di El Turco hanno subito una battuta d’arresto. Infatti, il protagonista della nuova serie tv internazionale targata Ay Yapim e Disney Plus, Can Yaman, ha riportato un infortunio al piede, e pare che l’attore abbia fatto rientro nella sua Istanbul per iniziare la riabilitazione. Nulla di strano, direte voi. Se non fosse che proprio dalla Turchia è giunta una clamorosa indiscrezione: il divo turco, al suo rientro in Patria, si sarebbe messo in contatto con Demet Özdemir.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç, si respira aria di crisi?

Negli ultimi giorni si starebbero facendo sempre più strada le voci di una possibile crisi nel matrimonio tra la protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno e il marito Oğuzhan Koç. L’investigatore social Alessandro Rosica ha rivelato che i rapporti tra i novelli sposi sarebbero piuttosto freddi, e che dormirebbero addirittura in stanze separate. Circostanza, questa, che alimenterebbe e non poco i rumors circa il fatto che le nozze tra l’attrice e il cantante siano esclusivamente una sorta di trovata pubblicitaria. Ma non solo. Alla base della presunta crisi ci sarebbe proprio il riavvicinamento tra la Özdemir e Yaman.

A ciò si aggiungono le affermazioni della nota influencer turca Melis Buse Betkayan, la quale, in una Ig story, ha sostenuto che Demet è ancora innamorata di Can, nonostante sia sposata con Oğuzhan Koç.

Can Yaman al suo rientro in Turchia ha contattato Demet Özdemir

Stando ad alcune rivelazioni rilanciate dai media turchi, dopo l’infortunio al piede subito sul set di El Turco, Can avrebbe deciso di lasciare il clima poco piacevole di Budapest per far ritorno ad Istanbul, dove si è sottoposto alla riabilitazione prima di poter tornare a vestire i panni del soldato dell’esercito ottomano, Balaban Agha. Ed è proprio in Patria che l’attore avrebbe contattato Demet Özdemir, sua ex partner in Day Dreamer – Le ali del sogno. Circostanza che avrebbe ulteriormente incrinato il rapporto della diva turca con il marito.

E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di voci e pettegolezzi, ma i cosiddetti CanDem (fan di Can e Demet) sono tornati ad esultare, e non possono fare a meno di sperare che i loro beniamini diventino una coppia anche nella vita reale.