Dopo il successo di Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), serie tv targata Disney Plus nella quale ha recitato al fianco di Buğra Gülsoy, Metin Akdülger e Melisa Dongel, c’è attesa per il riapprodo su Netflix di Demet Özdemir.

Sarà infatti disponibile nel 2023 sulla piattaforma streaming statunitense il secondo capitolo di Love Tactics (Tattiche d’Amore), commedia romantica di successo nella quale la diva turca vestirà i panni della protagonista insieme a Şükrü Özyıldız.

Ma le novità non sembrano essere finite qui. Dopo il matrimonio con Oğuzhan Koç, la protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno ha deciso di prendersi una pausa dal set, per dedicarsi esclusivamente alla nuova casa e a qualche blando impegno lavorativo. Tuttavia, l’attrice potrebbe tornare davanti la macchina da presa prima del previsto.

Demet Özdemir protagonista nella nuova serie targata Fox

Stando a quanto riportato dalla giornalista esperta di televisione, Birsen Altuntas, Demet sarà la nuova protagonista della serie targata Fox, My name is Farah. Inizialmente, il ruolo era stato assegnato a Aslıay Enver, che però ha recentemente annunciato di aspettare un bambino. Ecco, perché, l’attrice turca, ma nata a Londra, ha dovuto fare un passo indietro.

Difronte all’impossibilità della Enver di prendere parte alla serie tv, la produzione ha offerto il ruolo a Demet Özdemir, alla quale il nuovo progetto è molto piaciuto. A questo punto c’è da capire se l’attrice deciderà di accettare la proposta e di ritornare nuovamente sul set. E’ quello che i fan di Demet si augurano.

My name is Farah sarà diretta da Recai Karagoz.