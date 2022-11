Can Yaman sta soffrendo per via di Francesca Chillemi? E’ quanto emerso da un’indiscrezione lanciata alcuni giorni fa dal settimanale Nuovo. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il divo turco avrebbe attraversato un periodo difficile “per la rottura con l’ex Miss Italia. Forse Can teneva davvero a lei e ora ha il cuore spezzato”.

Il gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Tra i due protagonisti di Viola come il mare è nato un feeling special sul set, come confermato da loro stessi nelle interviste che hanno rilasciato nel corso dei mesi. Tuttavia, in prossimità dell’ultimo episodio della prima stagione della fiction in onda su Canale 5, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram: una circostanza che ha gettato nello sconforto i fan, i quali non riuscivano a darsi una spiegazione sull’accaduto. Inoltre, ad aumentare la preoccupazione, l’improvvisa e prolungata assenza di Can dai social, sui quali è riapparso circa due settimane fa in uno spot per Dolce&Gabbana, ed in seguito in alcune foto e video della serata trascorsa questo sabato in un locale di Roma, dopo essere stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te.

La presunta “rottura” tra Yaman e la Chillemi ha alimentato anche voci circa il futuro di Viola come il mare, la cui seconda stagione è già in lavorazione, ma che sarebbe a rischio a causa del gelo calato tra i due protagonisti. Sta di fatto che nessuno dei due ha voluto commentare in alcun modo la vicenda che li vede direttamente coinvolti. Una decisione saggia che ha come obiettivo quello di fermare la macchina del gossip.

Rosica: "A lui non frega niente. La lita è falsa"

Nel frattempo, l’investigatore social Alessandro Rosica ha provato a fare chiarezza: “A lui non frega niente della Chillemi, e poi la lite è falsa”, ha svelato su Instagram. Dunque i rispettivi defollow sarebbero esclusivamente una messa in scena? “Sono rimasti in buon rapporti”, ha chiosato Rosica, smentendo, di fatto, le voci che circolano sul web nelle ultime settimane, e quanto raccontato dal settimanale Nuovo.