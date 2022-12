Can Yaman è tornato sui social dopo una lunga assenza. Il divo turco ha rotto il silenzio in un duro sfogo su Instagram, nel quale ha smentito categoricamente le voci secondo le quali sarebbe triste. “E’ stato un periodo particolare della mia vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Di conseguenza, provo ad essere all’altezza cercando di evitare le distrazioni il più possibile”.

Il pettegolezzo su Can Yaman e Demet Özdemir

Nello stesso frangente in cui Can spariva dai social e si verificava il defollow social con Francesca Chillemi, sua partner in Viola come il mare, dalla Turchia giungeva voce di una possibile crisi nel matrimonio tra Demet Özdemir e suo marito Oğuzhan Koç. Secondo i media turchi, il gelo tra l’attrice e il cantante sarebbe scaturito da un ritorno ad Istanbul di Yaman per curarsi da un infortunio alla gamba di cui è stato vittima in Ungheria. Infatti, i rumors parlano di un incontro tra i due protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno avvenuto proprio durante la permanenza in Patria dell’attore. E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di un pettegolezzo, il quale, però ha preso piede anche grazie ai cosiddetti CanDem, i fan delle due star turche, che hanno alimentato questa voce perché non riescono a rassegnarsi all’idea che la storia d’amore tra Can e Demet sia finita.

Demet Özdemir rompe il silenzio sulla crisi con il marito

A mettere un freno al gossip ci ha pensato proprio Yaman, che nel suo sfogo social ha raccontato di non essersi fatto male alla gamba, e quindi di non essersi sottoposto a nessuna riabilitazione in Turchia. Anche Demet ha voluto mettere a tacere le voci su una presunta crisi matrimoniale con Oğuzhan Koç. In che modo? Postando su Instagram diversi scatti proprio in compagnia del marito durante una breve vacanza, proprio a voler dimostrare che ciò che circola sul web è assolutamente privo di fondamento.

Can Yaman, invece, dopo aver fatto tappa a Roma per partecipare alla registrazione di una puntata di C’è Posta per Te, ha fatto rientro a Budapest, dove è impegnato con le riprese di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus.