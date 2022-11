Can Yaman è tornato sui social dopo quasi un mese di assenza. Il divo turco, rientrato in Italia su invito di Maria De Filippi che l’ha voluto come suo ospite a C’è Posta per Te, ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza sulle voci che lo hanno visto al centro del gossip nelle ultime settimane.

Can Yaman rompe il silenzio sui social

“Non è vero che sono triste o mi sono fatto male alla gamba, e questo e quello, o bla bla bla”, ha scritto in una Ig Story. “Professionalmente è stato un periodo particolare della mia vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Di conseguenza, provo ad essere all’altezza cercando di evitare le distrazioni il più possibile”.

Can Yaman e il dewollow con Francesca Chillemi

Sulla vita dell’attore era calato un fittissimo velo di mistero. Prima di ieri, il suo ultimo post su Instagram risaliva allo scorso 31 ottobre. Da allora il nulla assoluto, circostanza che, sommata al rispettivo defollow con Francesca Chillemi, sua partner in Viola come il mare, aveva preoccupato e non poco i fan del divo turco. Inoltre, si mormorava che avesse subito un infortunio al piede mentre era sul set di El Turco, e che avesse fatto rientro a Istanbul per la riabilitazione, ma Yaman ha smentito anche questa voce.

Di fatto, per quanto l’attore abbia chiarito alcuni aspetti, restano ancora sconosciute le ragioni per le quali Can e la Chillemi abbiano smesso di seguirsi su Instagram. La rivista Nuovo ha svelato che Yaman avrebbe il “cuore a pezzi” per Francesca, alla quale terrebbe molto; mentre l’Investigatore social, Alessandro Rosica, ha raccontato che all’attore turco “non frega niente della Chillemi” e che “sono in buoni rapporti”.

Ritorno di fiamma con Demet Özdemir?

Ma non c’è solo la questione con la sua partner in Viola come il mare a tenere banco. Infatti, circolano sempre con maggiore insistenza voci su un possibile ritorno di fiamma tra Can Yaman e Demet Özdemir, entrambi protagonisti dell’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno. Nonostante il matrimonio della diva turca con Oğuzhan Koç, c’è ancora chi sostiene che tra Can e Demet il sentimento non si sia mai sopito. La nota influencer Melis Buse Betkayan ha svelato che “la Özdemir è ancora innamorata di Can Yaman”. Ma non solo. Dalla Turchia giungono voci che i due si sarebbero rivisti alcune settimane fa proprio a Istanbul, circostanza che avrebbe incrinato ulteriormente il rapporto dell’attrice turca con il marito. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, sostiene che Demet e Oğuzhan dormirebbero addirittura in stanze separate, e che tra di loro non i sarebbe alcuna intimità.

Ma c’è dell’altro. Lo stesso Rosica, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, ha detto che non esclude assolutamente un “ritorno sentimentale” tra Can Yaman e Demet Özdemir.