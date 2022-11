Nonostante siano passati più di tre anni dalla fine di Day Dreamer – Le ali del sogno, soap turca che ha fatto spiccare il volo alle carriere di Demet Özdemir e Can Yaman, e li ha consacrati sulla scena internazionale, continuano a tenere banco le voci su un loro possibile ritorno di fiamma.

I fan dei cosiddetti CanDem o Canem (scegliete voi) non si sono mai rassegnati all’idea che la storia d’amore tra le due star turche sia giunta al capolinea, nonostante Demet sia convolata a nozze lo scorso agosto con il cantante Oğuzhan Koç, e Can abbia avuto, in seguito, una liaison con la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta.

I dubbi sul matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç

D’altro canto, c’è anche chi sostiene che la relazione tra la bellissima attrice turca e Yaman sia terminata a causa dell’intromissione del marito di lei. Quando i due sono diventati ufficialmente una coppia, Can è letteralmente sparito dalla vita di Demet, tanto che non è stato invitato neanche al matrimonio. A tal riguardo, i beninformati ritengono che sia stato proprio Oğuzhan Koç a mettere una sorta di veto sulla frequentazione, anche amichevole, di sua moglie con il divo turco, proprio per paura che la Özdemir potesse in qualche modo dargli il ben servito e tornare tra le braccia di Can.

"Demet e il marito dormono in stanze seperate"; "Demet è ancora innamorata di Can"

Altra versione ancora, è che il matrimonio tra Demet e Oğuzhan sia esclusivamente una trovata pubblicitaria. In sostanza, il cantante turco aveva come scopo quello di “sfruttare” l’enorme popolarità dell’attrice, in modo da trarne beneficio per la sua carriera e anche in termini di immagine. A sostenere questa tesi c’è l’Investigatore social Alessandro Rosica, da sempre addentro al gossip turco, il quale continua, anche oggi, ad osteggiare Koç. Alcune settimane fa, lo stesso Rosica svelò alcuni retroscena sulla vita matrimoniale di Demet, raccontando che una persona vicina ad entrambi gli aveva riferito che dormirebbero addirittura in stanze separate, e che tra i due non sarebbe alcuna forma di intimità.

Non vogliamo entrare nel merito delle rivelazioni fatte da Rosica, che evidentemente avrà avuto modo di verificare quanto gli è stato riferito. Ma a nutrire forti riserve sul matrimonio tra Demet e Oğuzhan è stata anche la nota influencer Melis Buse Betkayan, la quale sostiene che l’attrice è ancora innamorata di Can Yaman. Inoltre, dalla Turchia giungono voci di un incontro in gran segreto avvenuto a Istanbul tra i due protagonisti di Day Dreamer, quando il divo turco ha fatto rientro in Patria in seguito ad un infortunio al piede rimediato in Ungheria sul set di El Turco. E’ bene specificare che lo stesso Yaman, tornato sui social dopo una lunga assenza, ha smentito categoricamente di essersi fatto male durante le riprese della nuova serie tv di cui è protagonista.

Oğuzhan Koç, il paragone con Antonino Spinalbese

Nel frattempo, nelle ultime ore, Alessandro Rosica è entrato nuovamente a gamba tesa su Oğuzhan Koç. E lo ha fatto paragonando quest’ultimo ad Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Stanno facendo discutere, infatti, alcune uscite poco felici sulle donne della Casa da parte dell’ex di Belen Rodriguez. Ed allora l’Investigatore social ha colto la palla al balzo per fare un paragone tra il cantante turco e il vippone. Infatti, ha pubblicato su Instagram una foto dei due con la seguente didascalia: “Misogino, maschilista, narcisista patologico. Ecco ciò che hanno in comune i gemelli separati. Dalla Turchia abbiamo Oğuzhan Koç, in Italia, niente meno che Antonino Spinalbese. Donne salvatevi”.