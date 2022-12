Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre, Antonella Fiordelisi ha dato di matto quando è stata mostrata una clip nella quale Micol Incorvaia le dà della “limitata mentalmente”.

L’influencer campana è andata su tutte le furie, e terminato il collegamento con lo studio si è diretta in piscina, dove è stata raggiunta da Edoardo Donnamaria che ha provato a farla ragionare. “La frase non la doveva dire, ma questo non significa che lei sia un mostro. Non è una brutta persona come stai dicendo. Ha fatto una cosa brutta, ha fatto una cosa grave e pessima. Più di così cosa devo dirti? Capisco come stai, però non posso dirti che è un mostro. Ti ho anche abbracciata e mi hai scansato. Adesso pretendi che dica che è mostruosa. Sono dalla parte tua, non dire cavolate”.

Antonella "minaccia" Edoardo: "Se non chiudi con Micol ti lascio"

Se l’obiettivo di Donnamaria era quello di calmare Antonella è però miseramente fallito. La Fiordelisi, infatti, non ha preso affatto bene le parole del suo compagno. “Se per te è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso. Arpie serpi, aveva ragione Cristina ci sono le serpi, vipere e ignave. Tu mi sei sceso vattene che voglio stare da sola. Sono tutte false, solo Sarah e Patrizia sono venute da me. Le altre parlano in continuazione di me. Tu mi sei sceso dicendomi che lei non è una brutta persona. Dopo l’attacco che ho subito e la puntata mi sei calato. Tu la difendi e mi scendi! Capisco che è la sorella della fidanzata del tuo migliore amico, ma non lo accetto. Ho avuto altri fidanzati e non reagivano così come te. Loro prendevano le mie difese e si immedesimavano in me. Non si limitavano a dire che ha sbagliato. Loro mi difendevano davvero quando facevano in questa maniera. Meglio essere come me che come lei! Io persone così cattive non le ho mai viste”.