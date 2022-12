Alex Belli è stato senza dubbio il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Centovetrine, grazie al triangolo amoroso messo in piedi con Soleil Sorge e Delia Duran, ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I fan dell’ex vippone non hanno dimenticato le dinamiche nate l’anno scorso all’interno della Casa più spiata d’Italia, e su Twitter gli hanno chiesto di tornare nel bunker di Cinecittà. Una proposta che, però, Alex ha declinato, ma ha colto la palla al balzo per criticare il cast del Gf Vip 7. Belli, infatti, ha lanciato una bordata nei confronti di tutti i protagonisti dell’edizione in corso, definendoli “individualisti”. Per l’attore, l’edizione attuale non sarebbe assolutamente paragonabile a quella a cui lui ha partecipato.

Alex Belli al veleno sui vipponi

“Ma perché dopo un’edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del Game”, ha tuonato Alex Belli su Twitter. A quanto pare, dunque, l’ex vippone non apprezza le dinamiche del Grande Fratello Vip, che a suo dire risulterebbe essere anche particolarmente noioso. Alex non ha gradito neanche i nuovi ingressi di Milena Miconi e Riccardo Fogli, che secondo lui non sarebbero in grado di risollevare le sorti del programma. “Villa Arzilla, il ritorno! Si promettono belle dirette di burraco, scala quaranta e scopa!”.