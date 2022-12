Gli anni di militanza a Forum sono serviti ad Edoardo Donnamaria, visto che ora si erge a difensore d’ufficio della sua fidanzata, Antonella Fiordelisi.

Ma andiamo con ordine. Attilio Romita si è scagliato pesantemente contro l’influencer campana: “Sei la ragazza di Instagram, io mi relaziono con altra gente”, ha detto il giornalista, entrando a “gamba tesa” su Antonella, che è andata su tutte le furie.

Anche Edoardo non ha preso bene le parole di Attilio, e si è schierato a difesa della fidanzata: “Se parliamo di classismo, allora io vengo da una famiglia di giuristi e allora posso parlare? Mio nonno scriveva le leggi e quindi ho diritto? Ma uno può parlare solo in base al successo che ha avuto nella vita? Se uno è un poveraccio non conta niente?”.

Il pensiero di Romita, però, non è cambiato, e rivolgendosi alla Fiordelisi ha detto: “Daniele (Dal Moro, ndr) non si merita da una ragazza, né da nessuno, di essere maltrattato perché è un bravo ragazzo. A me dà fastidio il modo con cui hai affrontato il tema dell’anta dell’armadio. Lo hai fatto da capopopolo, ma non hai alcuna autorità. Voi due, tu ed Edoardo, vi siete comportati come dei selvaggi”.

"Se la mia reazione è stata selvaggia ti consiglio di guardare quello che fanno i tuoi amici qua dentro. Ogni azione corrisponde ad una reazione, io non attacco, ma contrattacco”, ha risposto Antonella.