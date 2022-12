Anna Pettinelli entra a “gamba tesa” su Attilio Romita. La speaker radiofonica commenta periodicamente su Twitter ciò che accade al Grande Fratello Vip. L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, ha dato del narcisista patologico ad Antonino Spinalbese, e ieri sera se l’è presa con Attilio Romita.

Anna Pettinelli distrugge Attilio Romita

La Pettinelli ha duramente criticato il volto storico del TG1 per quello che ha fatto con Sarah Altobello, sostenendo che il giornalista è addirittura il peggior concorrente di tutte le edizioni del Grande Fratello.

“Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova”. Parole durissime nei confronti del giornalista che hanno suscitato non poche polemiche. Ma tweet a parte, Anna Pettinelli sarebbe perfetta come opinionista del Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli.

La durissima lettera di Mimma, compagna di Attilio Romita

Intanto, Attilio Romita, durante la diretta di lunedì 12 dicembre, ha ricevuto una lettera da parte della compagna Mimma. Dopo averla letta è crollato ed è scoppiato in lacrime.

“Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a poca distanza dalla precedente e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità. Ti sono bastate due moine nel farti capitolare e addirittura lasciarti condizionare nella tua integrità. Un uomo celebre per la sua eleganza ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico e goliardico ma non quello accaduto con Sarah. L’hai dichiarato tu che non sei stato mai fedele. E poi quando tornerai cosa mi dovrei sentire dire? Per le tue scuse pubbliche? Questo adesso mi preoccupa il dopo. Tu hai svenduto tutto così. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma”.