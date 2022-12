Amici: LDA a Sanremo e monta la polemica: “Deve tutto a suo padre Gigi D’Alessio”.

La settimana scorsa Amadeus al TG 1 ha svelato tutti i big in gara al Festival di Sanremo 2023. Tra questi c’è anche un ex di Amici di Maria De Filippi, LDA.

Il post di Gigi D’alessio

Appresa la notizia, il padre del ragazzo, Gigi D’Alessio, gli ha dedicato un post su Instagram: “In questo momento le parole non bastano per descrivere la gioia di questo istante. Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo Papà”.

Un post al quale LDA ha immediatamente risposto: “Papi prometto che ti renderò fiero di me. Ti amo più della mia vita“. Dopo queste parole, una polemica ha travolto il giovane cantante, che è stato accusato di essere arrivato tra i big di Sanremo solo grazie a suo padre. La risposta di LDA: “Io me ne frego e fate lo stesso anche voi”.

Durante un recente live, LDA ha voluto rispondere a chi l’ha accusato di dovere il suo successo a Gigi D’Alessio. Il ragazzo ha detto che ormai queste critiche non lo toccano più, visto che sono le stesse che lo hanno perseguitato per tutto il tempo della sua permanenza ad Amici 21.

Il lungo post sui social di LDA in risposta ai suoi denigratori

Una polemica che si è ingigantita quando sono usciti i nomi dei cantanti esclusi, soprattutto gli eliminati di Amici. Ed ecco che LDA scrive un lungo post sui social: “Prima di tutto ci tenevo a togliermi un sassolino dalle scarpe se permettete. Sono ufficialmente al festival di Sanremo. C’è gente che giustamente ha già iniziato a parlare ma a me non importa. Potete immaginare quello che stanno dicendo. E continuano a dire queste cose ancora. Mi sembra di rivivere questa cosa in loop. Il problema sapete qual è? Quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono attaccarsi ad altro. Vogli dare un consiglio a tutti. Credo che tutti voi avete dei sogni, ci sarà sempre qualcuno invidioso di voi, cercate quindi di fregarvene altamente di quello che dicono. L’importante è che voi vi svegliate di primo mattino, vi guardate allo specchio e state bene, il resto non conta nulla”.