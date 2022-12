Festival di Sanremo, Amadeus criticato dai fan di Sangiovanni e Luigi Strangis: "C'è bisogna di aria fresca".

A pochi giorni dall'annuncio del cast ufficiale dei big che gareggeranno al Festival di Sanremo 2023, non si placano le polemiche per gli ex di Amici.

Amadeus ha dichiarato di aver ascoltato oltre trecento canzoni, ma solo 22 sono i cantanti ammessi sul palco dell’Ariston. Gli altri, tantissimi, sono stati rifiutati, e tra loro ci sono anche ex allievi di Amici, anche tra i vincitori del talent di Maria De Filippi.

Unico ammesso è LDA, allievo di Rudy Zerbi di Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio.

La lunga lista degli ex di Amici non ammessi al Festival

Niente Festival di Sanremo 2022, invece, per alcuni colleghi di LDA che come lui sono stati allievi della scorsa edizione di Amici, la 21esima. Stiamo parlando del vincitore Luigi Strangis, ma anche di Alex Wyse e Sissi. Un ‘no’ anche per Annalisa e per Sangiovanni, che l’anno scorso a Sanremo si classificò quinto con la sua “Farfalle”. Non ci saranno neanche i The Kolors, che hanno ricevuto da Amadeus il quarto “no” di fila.

Per finire, sono stati rifiutati al Festival di Sanremo 2023 anche Big Boy Sergio Sylvestre, Antonino Spadaccino, ex cantante di Amici e vincitore di Tale e Quale Show 2022, ed Enula Bareggi, di Amici 20, che avrebbe cantato con i Tiromancino.

Rispetto agli altri anni il nuovo Festival di Sanremo non ha ammesso la lunga fila di allievi di Amici di Maria de Filippi. Come detto in precedenza solo LDA salirà sul palco dell’Ariston.

Polemiche e delusione si legge sul web. e soprattutto dalle fan del talento di Maria De Filippi di Canale 5, Sangiovanni, che speravano davvero di rivederlo a Sanremo.

“Sempre gli stessi big, basta, aria fresca”, scrive una fan sul web.