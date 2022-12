Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, ci sono stati gli ingressi nella Casa di due nuovi vipponi, Milena Miconi e Riccardo Fogli, circostanza che ha fatto gioire gli altri coinquilini. Il cantante, prima di presentarsi come concorrente ufficiale, ha riservato ai suoi nuovi compagni di avventura una performance canora, intonando alcune delle sue canzoni più celebri.

Riccardo Fogli a rischio squalifica?

Ma a poche ore di distanza dal suo ingresso nel bunker di Cinecittà, Riccardo sembra già aver infranto il regolamento. Questa mattina, infatti, parlando in cucina con Charlie Gnocchi, pare abbia pronunciato una bestemmia: “Orca Ma*onna, hai mangiato tre uova”. Un gesto, questo, che non è passato inosservato agli utenti dei social, i quali hanno subito postato su Twitter il video incriminato, suscitando l’ira del web. “Fogli non ha avuto nemmeno il tempo di accordare la chitarra e ha già bestemmiato di prima mattina”.

Come è noto, nel caso di imprecazioni il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini prevede la squalifica. Riccardo Fogli dovrà dunque dire addio anzitempo alla Casa del Gf Vip oppure la produzione chiuderà un occhio? Lo scopriremo nella prossima puntata di sabato 17 dicembre.

“Non è un buon inizio”, dice Alessandro Borghese in una delle sue citazioni più celebri. No, non lo è caro Riccardo!