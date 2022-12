Oggi, giovedì 22 dicembre è il compleanno di Sophie Codegoni. L’ex vippona compie 22 anni, e per festeggiare il suo compagno Alessandro Basciano le ha fatto una sorpresa speciale: ha organizzato un viaggio.

I Basciagoni, così ribattezzati dai loro tantissimi fan, si sono conosciuti e innamorati durante la passata edizione del Grande Fratello Vip. Lo scorso 29 novembre hanno annunciato di aspettare una bambina, che chiameranno Celine, la quale dovrebbe nascere prima dell’estate. Per l’influencer 22enne si tratta del primo figlio, mentre Alessandro diventa papà per la seconda volta: infatti, nel 2016, è nato Nicolò, avuto dalla relazione con la sua ex Clementina Deriu.

Sophie Codegoni, la sorpresa di Alessandro per il suo compleanno

Come dicevamo in apertura, Basciano ha deciso di fare una sorpresa a Sophie per il suo compleanno, organizzando un viaggio all’estero. La Codegoni ha postato alcune Instagram stories che la vedevano in aeroporto in partenza per una destinazione sconosciuta. Infatti, fino al momento dell’imbarco, Alessandro è riuscito a mantenere il segreto. Pochi minuti dopo, Sophie ha svelato dove trascorrerà il giorno del suo compleanno: a Parigi. L’ex gieffina ha condiviso alcuni scatti dalla capitale francese mentre era in giro a visitare alcune delle più belle attrazioni della città.

Buon compleanno, Sophie!