La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è giunta al capolinea da ormai circa due mesi. Da allora, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi impegnato nel programma di Fiorello, Viva Rai 2, ha preferito mantenere un profilo basso, scegliendo di non parlare pubblicamente della rottura con il suo ex fidanzato.

Ma adesso ha deciso di rompere il silenzio concedendo un’intervista a Superguida Tv, parlando di come ha vissuto il periodo successivo alla fine della relazione con il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso Stanzani rivela: "Ho ricevuto insulti"

“Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo, ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale, e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male. Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi, che ha condiviso con me la stessa esperienza (si riferisce ad una rottura pubblica avvenuta con un cantante di Amici, ndr). Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati considerando che è una ragazza che si impegna. A volte ci siamo mandati gli insulti più divertenti che abbiamo ricevuto durante la settimana”.

Tommaso Stanzani è attualmente nel cast del programma Viva Rai 2, e sul suo rapporto con Fiorello ha detto: “Mi sto trovando benissimo. E’ molto divertente. Il programma è partito alla grande e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Mi piace ballare e sono felice”.

Poi ha fatto un bilancio dell’anno che sta per concludersi: “Ho fatto tante cose. Ci pensavo proprio l’altro giorno. Per avere 20 anni ho avuto la possibilità di ballare con cantanti come Ermal Meta, Andrea Bocelli e ho partecipato a diversi programmi televisivi. Sono molto soddisfatto e il prossimo anno cercherò di fare ancora di più. Poi è ovvio ci sono stati alti e bassi ma quello fa parte della vita”.