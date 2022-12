Uomini e Donne: l’ex di Davide Donadei fidanzata con cantante di Amici.

L'ex fidanzata di Davide Donadei, attuale protagonista del Grande Fratello Vip 7, avrebbe un nuovo amore famoso. Lei è Chiara Rabbi, 25enne romana ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e da qualche mese ex fidanzata del tronista Davide Donadei. Da quanto si apprende dal web, Chiara sarebbe stata paparazzata insieme ad un noto ex cantante di Amici 20. Lui è Deddy. Non è chiaro né come i due si siano conosciuti, né com’è iniziata la loro frequentazione, che potrebbe essere più di una semplice amicizia.

Chiara Rabbi e Deddy, è nato un nuovo amore?

Mentre nella Casa del GF Vip 7 Davide Donadei ha cominciato la sua avventura non nel migliore dei modi, visto che per adesso è completamente assente dalle dinamiche del reality show, la sua ex Chiara Rabbi avrebbe cominciato una nuova frequentazione con Deddy, cantante apprezzatissimo e seguito da molti follower. I due sono stati avvistati lo scorso weekend per le vie di Milano mentre facevano una passeggiata. I due sembrano molto vicini e sorridenti, anche se non si sono mai baciati pubblicamente. Tuttavia erano soli, senza altri amici al seguito, e questo già di per sé fa pensare a un’amicizia speciale. Come Chiara Rabbi, infatti, anche Deddy è single dopo la fine della sua relazione con Maria Sole Pollio.

La storia d’amore tra Chiara e Davide è stata molto chiacchierata. C’è chi sostiene che si siano lasciati perché Donadei aveva intenzione di entrare da single nella Casa del Grande Fratello Vip. Donadei, invece, ha sempre lasciato intendere che la loro rottura fosse legata alla gelosia morbosa di Chiara. Contrariamente, la ragazza sostiene che Davide l’abbia lasciata per garantirsi il successo televisivo e per un presunto tradimento con la dama Roberta Di Padua del trono over.