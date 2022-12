Dopo aver subìto una forte battuta d’arresto, la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornata sui giusti binari.

Effusioni hot tra Antonella ed Edoardo

I due sembrano aver fatto pace con modalità decisamente hot. La coppia si è resa protagonista all’interno di un momento che sui social è stato definito da molti imbarazzante. I Donnalisi si trovavano in camera da letto a parlare quando l’influencer campana ha deciso di mettersi a cavalcioni sull’ex volto di Forum, e quest’ultimo ha iniziato a toccarle il sedere anche da sotto l’abito. Una scena decisamente a luci rosse, interrotta dalla stessa Antonella che ha fermato Edoardo dicendogli che le stava rompendo le calze. Ma Donnamaria non è riuscito a tenere a bada i suoi bollenti istinti, ed ha esclamato “Che fi*a che sei!”. La Fiordelisi a quel punto ha cambiato argomento chiedendogli di raggiungerlo in cucina per preparare una torta, ma Edoardo, parso particolarmente stizzito, si è rifiutato.

La scena non è affatto piaciuta agli utenti dei social, i quali hanno duramente attaccato i Donnalisi. “Ma il padre non mette like a questo video?”, si chiedono riferendosi al papà di Antonella. “Incommentabili entrambi, queste cose potrebbero farle sotto le coperte”. E ancora “Senza dignità, zero senso del pudore”; “Volgari come nessuno”.