Il trash è un elemento centrale nel Grande Fratello Vip, non è di certo una novità. Ma i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini sono rimasti comunque senza parole per una battuta “piccantissima” pronunciata da Wilma Goich mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

Battuta shock di Wilma Goich: la reazione di Daniele Dal Moro

La cantante, infatti, ha chiesto un particolare coadiuvante per poter avere una notte di passione, facendo una battuta che ha messo chiaramente a disagio l’ex tronista di Uomini e Donne. Mentre chiacchierava con il gruppetto, ad un certo punto Wilma ha risposto a Tavassi che stava parlando di sesso e notti di passione. “E’ obbligatorio fare sesso? Io sono vent’anni che non lo faccio… addò annamo?”, ha detto la cantante, per poi aggiungere: “Porta anche del lubrificante”. “’A sabbia? E che è? Vedi Antonino co a palette e er secchiello”, ha risposto in romanesco Edoardo. Antonino si è alzato ed è corso ad abbracciare la Goich, estremamente divertito dalla battuta, a differenza di Daniele Dal Moro, palesemente a disagio perché è evidente che la battuta di Wilma, che nutre una cotta per l’ex tronista, fosse rivolta proprio a lui.

Mentre gli atri ridevano della battuta di Wilma e Edoardo, Dal Moro è parso pieno di vergogna e impacciato.