Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano. Lo scorso agosto il calciatore della Lazio ha fatto la proposta alla sua amata, e adesso, dopo la nascita del piccolo Thiago, la coppia è pronta a convolare a nozze.

Ad anticiparlo è il settimanale Chi, che svela anche i primi dettagli sull’organizzazione della cerimonia. La location scelta per il mega party è Villa Miani, splendida dimora storica con vista mozzafiato su Roma. Chiara e Mattia ospiteranno lì i circa duecento invitati previsti, e anche in virtù del sontuoso gender reveal party che si è tenuto all’interno dello stadio Olimpico, è lecito aspettarsi che la cerimonia sarà curata nei minimi dettagli, e che ogni momento di essa sarà condiviso sui social con i loro tantissimi follower.

La coppia si sposerà il prossimo 20 giugno, e ad organizzare il matrimonio saranno Erika Murgera e Riccardo Ruchetta, meglio conosciuti come “La coppia del wedding”. Nel frattempo, l’influencer napoletana sta facendo i conti con le prime difficoltà che comportano l’essere genitore. “Pensavo fosse più semplice”, ha raccontato ai suoi follower che le hanno chiesto come procede la sua routine da mamma. “Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100%, poi l’allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non posso davvero fare nulla, devo occuparmi esclusivamente di lui”, ha aggiunto ancora. Intanto, Chiara ha già dedicato un tatuaggio al piccolo Thiago, facendosi tatuare il suo nome sul collo.