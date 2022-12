Tutto pronto (o quasi) per il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. E’ stata lei stesso ad annunciarlo rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram, dove conta quasi 1 milione e mezzo di “seguaci”.

Francesca, classe 1989, non ha scelto di intraprendere la stessa carriera delle sorelle Chiara e Valentina (anche se comunque pratica, ma non a tempo pieno, la professione di influencer), le quali, oltre ad essere delle vere e proprie star dei social media, sono diventate delle affermate imprenditrici, richiestissime anche dai più esclusivi brand di moda a livello globale.

Francesca: "Presto tornerò del mio studio dentistico"

La seconda delle sorelle Ferragni, infatti, ha scelto di seguire le orme di papà Marco, affermato dentista di Cremona. E’ dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed ha anche conseguito un master in Chirurgia Orale. A tal riguardo, Francesca ha annunciato che presto tornerà ad esercitare la sua professione: “In questo momento non sto esercitando, ma a brevissimo tornerà tra le poltrone dello studio”.

Il matrimonio con Riccardo Nicoletti

Francesca è fidanzata dal 2009 con Riccardo Nicoletti, chitarrista delle rock band Under Static Movement e Rosco Dunn, e responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Lo scorso 21 giugno è nato Edoardo, primogenito di Francesca e Riccardo, ed ora la coppia è pronta a convolare a nozze. “Abbiamo già iniziato ad organizzare perché il matrimonio sarà l’anno prossimo – racconta la sorella di Chiara rispondendo alla domanda di un follower -. Ci sta aiutando una wedding planner che ringrazio moltissimo perché ci segue passo dopo passo. Invece, se fosse stato per me e Ricky, avremmo organizzato tutto all’ultimo minuto. Non avevo idea di cosa volesse dire organizzare un matrimonio e di tutto quello che c’è dietro”. La data delle nozze, però, resta ancora top secret.

Ma dove si svolgerà la cerimonia? Stando ad alcune indiscrezioni fornite dall’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, Francesca e Riccardo dovrebbero sposarsi al Castello di Rivalta. Si tratta di un imponente complesso fortificato situato, appunto, a Rivalta, frazione del comune di Gazzola, in provincia di Piacenza. E’ una sontuosa residenza signorile trasformata in struttura ricettiva di lusso, più volte scelta dai Reali d’Inghilterra per trascorrere le vacanze.

Insomma, se l’indiscrezione di Deianira dovesse essere confermata, per Francesca e Riccardo si preannuncia una cerimonia da sogno in una location “reale”.