La popolarità porta con sé onori e oneri, e molto spesso non è sempre tutto oro quel che luccica. Un detto che non invecchia mai, e che risulta essere sempre attuale quando si parla di Can Yaman.

Il divo turco è troppo spesso vittima del suo successo. Non fa un passo senza essere fermato dai fan, che casualmente o meno, lo incrociano, e ogni suo “movimento social” viene immediatamente condiviso dalle tantissime fanpage nate nel corso di questi anni, che seguono passo dopo passo le gesta professionali del loro beniamino, nonché la sua vita privata (ammesso che riesca ancora ad averne una!).

Can Yaman ama l’Italia, e l’Italia ama Can Yaman. Nel nostro Paese ci ha vissuto per circa un anno, facendo la spola tra Roma e Palermo, ma non è stato affatto facile per lui ritagliarsi una parvenza di normalità, sempre “assediato” com’era dal suo nutritissimo esercito di fan, che piantonavano 24 ore su 24 l’esterno del palazzo in cui viveva. Ad un certo punto Can è esploso, si sentiva “braccato”, e ha denunciato il suo malessere in un duro sfogo su Instagram, nel quale diceva che era costretto suo malgrado a cambiare casa per via dello stalkeraggio perpetrato nei suoi confronti dagli ammiratori più irriducibili.

E poi ci sono i tantissimi flirt che gli sono stati attribuiti, a giusta ragione o meno, con la donna di turno, che puntualmente finiva nel mirino di qualche seguace del divo turco perché non ritenuta alla sua altezza. Can ha denunciato anche questo aspetto, e lo ha fatto in occasione della sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia, quando più di una fan si è “scagliata” contro Francesca Chillemi, sua partner nella fiction Viola come il mare.

Tutte le donne di Can Yaman

Già, le donne. Ma quante fidanzate o presunte tali ha avuto Can Yaman? Proveremo a fare chiarezza con quanto segue.

Diletta Leotta. L’attore e la giornalista di Dazn hanno avuto una relazione (questo è certo) durata meno di un anno, giunta al capolinea, si mormora, per un presunto tradimento da parte di lui (voce che tutt’oggi non ha ancora trovato conferma).

Bestemsu Özdemir. Lei e Can sono stati fidanzati per 2 anni, e dopo un breve periodo di convivenza, hanno deciso di lasciarsi.

Demet Özdemir. La storia d’amore tra Sanem Aydin e Can Divit nella fiction Day Dreamer – Le ali del sogno ha stregato milioni di telespettatori, tanto che in moltissimi ritengono che i due protagonisti, Can Yaman e Demet Ozdemir, abbiano avuto una relazione anche lontano dal set (mai confermata dai due diretti interessati). Nel corso degli anni si sono susseguite teorie su teorie, alcune delle quali molto fantasiose, su una possibile storia d’amore segreta che durerebbe ancora oggi, nonostante la bellissima Demet si sia sposata lo scorso 28 agosto con il cantante Oguzhan Koc.

Maria Giovanna Adamo. Dopo la rottura con Diletta Leotta iniziò a circolare la voce che Can avesse avuto un flirt con la modella italiana sul finire del 2021. I due non sono mai stati “paparazzati” insieme.

Francesca Chillemi. E’ stata ancora una volta l’alchimia sul set, questa volta quello di Viola come il mare, a mettere in moto la macchina del gossip circa una possibile relazione tra l’attore e l’ex Miss Italia. Le prime voci su un possibile flirt risalgono al novembre 2021, quando il settimanale Chi pubblicò alcuni scatti dei due mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento di Roma. Qualcuno parlò di “scappatella”, ma è bene specificare che non esistono prove a sostegno di questa tesi.

Acelya Topaloglu. Partner di Can nella fiction İnadına Aşk (Amore Testardo), seconda soap dell’attore e prima che l’ha visto come protagonista. Anche in questo caso, a far esplodere il gossip, alcune scene appassionate che li hanno visti protagonisti nella serie tv. Ma anche in questo caso non c’è conferma del flirt.