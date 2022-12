Can Yaman e Demet Özdemir sono due degli attori turchi più amati a livello internazionale. Hanno conquistato milioni di telespettatori grazie all’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, e sebbene abbiamo preso strade diverse dal punto di vista professionale, i cosiddetti CanDem, i loro fan più accaniti, continuano a seguire le gesta, dentro e fuori dal set, dei loro beniamini. E a tal riguardo, è emerso un dettaglio che non è passato inosservato all’occhio attento dei rispettivi follower.

Can e Demet celebrano la vittoria dell'Argentina

Le due star turche hanno seguito in tv la finale dei Mondiali di Calcio in Qatar tra Argentina e Francia, andata in scena domenica 18 dicembre. I due attori hanno condiviso sui propri social un messaggio celebrativo per la vittoria della nazionale albiceleste. La prima a farlo è stata Demet, che in una Ig story ha condiviso il momento in cui il portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, impedisce ai francesi di segnare un gol nei tempi supplementari. Can, invece, ha atteso la fine dei calci di rigore per postare su Instagram una foto che poi è diventata virale, quella di Lionel Messi che bacia la Coppa del Mondo.

I fan dei CanDem non credono alla coincidenza

Che Yaman fosse un appassionato di calcio lo sapevamo, ma che “condividesse” questa passione con Demet Özdemir è una novità assoluta. Un dettaglio che non ha lasciato indifferenti i fan dei protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno, che hanno dato immediatamente sfogo alla loro fervida immaginazione, ipotizzando che il gesto dei due divi turchi non fosse una semplice coincidenza. Nulla di più lontano dalla verità: checché il gossip non sembra volersi arrestare, Can e Demet hanno intrapreso percorsi differenti, e se l’attore è concentrato anima e corpo sulla sua carriera, lo stesso si può dire per la Özdemir, che, tra l’altro, lo scorso 28 agosto si è sposata con il cantante Oğuzhan Koç.