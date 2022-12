Circola in queste ore sul web un rumor che sta facendo letteralmente impazzire i fan di Demet Özdemir. La diva turca si è sposata lo scorso 28 agosto con il cantante Oğuzhan Koç, mettendo fine (almeno in parte) alle voci su una possibile relazione segreta con Can Yaman, suo partner nella fiction Day Dreamer – Le ali del sogno.

Il ricevimento si è tenuto al Six Senes Kotacas Mansions, lussuosa struttura situata nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul: un palazzo storico di epoca ottomana affacciato sullo Stretto del Bosforo.

Ma come procede la vita matrimoniale? Nonostante le voci in merito ad una possibile crisi (si tratta esclusivamente di pettegolezzi), la coppia sembra affiatatissima, e nonostante i rispettivi impegni lavorativi li portino spesso distanti l’una dall’altro, la storia d’amore tra Demet e il marito procede a gonfie vele.

L’attrice ha annunciato che breve tornerà sul set per due importanti progetti: il primo riguarda la seconda stagione di Dünyayla Benim Aramda, serie tv targata Disney Plus, approdata anche in Italia il 14 dicembre con il titolo Tra il mondo e noi; il secondo, invece, riguarda un nuovo progetto per Fox Tv, la serie My name is Farah. Oğuzhan, invece, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Kimseler bulamasın bizi (Nessuno dovrebbe trovarci).

Demet Özdemir è incinta?

Ma torniamo alla stretta attualità. Nelle ultime ore è venuto fuori un indizio social che ha mandato in delirio i fan della diva turca. La nota cantante turca Izel Çeliköz ha pubblicato sui suoi account social uno scatto di Demet e Oğuzhan, con in sottofondo la sua canzone dal titolo Baby. Il dettaglio non è passato assolutamente inosservato agli occhi dei follower dell’attrice turca, i quali si sono immediatamente chiesti se fosse incinta. Ma le cose stanno realmente così?

Demet ha ripostato la Ig story di Izel Çeliköz, chiarendo che non c’è nessuna gravidanza in corso: “E’ la mia canzone preferita di Izel, ma non sono ancora incinta”, ha scritto rispondendo alle domande di alcuni follower. Per il momento, la priorità della Özdemir sembra essere la carriera, poi senza dubbio verrà anche il momento per cose più importanti…