Demet Özdemir è pronta a tornare sul set, e questa volta raddoppia. Dopo aver confermato la sua presenza nella nuova serie tv My name is Farah, la diva turca, che conta oltre 15 milioni e mezzo di follower su Instagram, ha annunciato che a breve tornerà davanti alla macchina da presa in vista della seconda stagione di Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), produzione targata Disney Plus approdata sulla piattaforma streaming lo scorso 14 settembre.

Demet Özdemir annuncia due nuovi progetti

L’attrice, intercettata insieme al marito Oğuzhan Koç all’uscita di un ristorante di Kuruçeşme, zona situata nel quartiere Besiktas di Istanbul, ha dato la notizia ai giornalisti. “Sarò sul set molto presto – ha rivelato Demet -. Per quanto riguarda My name is Farah, tutto è avvenuto in maniera molto veloce, ma non dirò altro, se non che sono entusiasta all’idea di partecipare a questo nuovo progetto e che sarà una serie completamente diversa da quelle in cui ho recitato fino ad ora. Spero che il pubblico rimarrà soddisfatto”.

Ma le novità per l’attrice turca non finiscono qui. “Posso annunciarvi in anteprima che a breve inizieremo le riprese della seconda stagione di Dünyayla Benim Aramda – prosegue l'attrice -. Non mi prenderò nessuna pausa, perché Dovremmo iniziare a girare a partire dal prossimo giugno”.

La prima stagione di Dünyayla Benim Aramda ha avuto un grandissimo successo. Insieme a Demet Özdemir, nel cast c’erano anche altri volti noti al pubblico turco come Buğra Gülsoy e Melisa Dongel. Ilkin (interpretata da Demet) è una giovane donna che lavora nelle pubbliche relazioni e possiede una società. E’ fidanzata con Tolga (Buğra Gülsoy), con il quale ha una storia d’amore passionale e coinvolgente. Ilkin vuole mettere alla prova l’amore del suo compagno, e architetta un piano chiedendo alla sua migliore amica (Melisa Dongel) di essere complice. Parte, quindi, un gioco sui social network fatto di tantissimi intrighi che coinvolgerà i telespettatori.

Per quanto riguarda, invece, la nuova serie Fox Tv, My name is Farah, per il ruolo di protagonista, all’inizio, era stata scelta Aslıay Enver, la quale, però, ha dovuto rifiutare dopo aver scoperto di essere incinta. Non si conoscono ancora i dettagli sulla nuova serie tv, se non che le riprese dovrebbero iniziare molto presto (probabilmente a gennaio 2023) e che alla regia ci sarà Recai Karagoz.