Ennesimo attacco di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni. Non è la prima volta (e riteniamo che non sarà l’ultima) che la giudice di Ballando con le Stelle si scaglia contro l’imprenditrice digitale e i Ferragnez in generale.

Questa volta, a scatenare l’ira della Lucarelli è stato l’accordo tra la moglie di Fedez e l’azienda dolciaria Balocco (153 milioni di fatturato nel 2020) per l’uscita sul mercato di un nuovo prodotto natalizio: il pandoro griffato Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli: "Triste operazione commerciale"

“Sul sito dell’azienda si legge ‘Balocco presenta il pandoro Chiara Ferragni per sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino'. Sembra di capire che una parte del prezzo di ogni pandoro acquistato vada in beneficenza: ebbene, non è così”, scrive Selvaggia Lucarelli su Domani. “Questa è la triste storia di un’operazione commerciale mescolata confusamente ad un’iniziativa di beneficenza, una di quelle storie che sarebbero passate solo per un’azione buona, pensata da gente buona e sostenuta da utenti ancora più buoni. Quando invece è molto altro. Tra gli hashtag del post di Chiara Ferragni sul pandoro c’è il famoso 'adv’: si tratta di una campagna pubblicitaria remunerata. E Balocco lo ammette a Domani: ‘Ferragni ha un suo compenso: è un progetto commerciale, poi se lei ne privato ha donato qualcosa non lo sappiamo’. La donazione all’ospedale lo fa soltanto l’azienda, dice Balocco. Anche l’ospedale Regina Margherita a cui è destinata la donazione, è confuso: ‘La donazione non è ancora avvenuta perché riceveremo la cifra alla fine della raccolta fondi con la vendita del pandoro’, dicono. Raccolta fondi che, però, non esiste”, sostiene la Lucarelli.

Insomma, si è appena aperto l’ennesimo capitolo della “faida” tra Selvaggia e Chiara Ferragni, che al momento non si è ancora espressa al riguardo.