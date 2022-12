Andrà in onda in prima serata su Rai 2 da martedì 10 gennaio il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi, Boomerissima, prodotto da Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Le registrazioni, come rivelato da TvBlog, stanno avvenendo proprio in questi giorni presso gli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, già affollatissimi per altre produzioni targate Rai. Ovviamente, il fatto che gli studi in cui si stanno svolgendo le registrazioni di Boomerissima siano parecchio affollati, ha comportato che siano uscite fuori un bel po’ di anticipazioni sugli ospiti del programma, alcuni delle quali svelate dal profilo Twitter Cinguetterai, che ha spoilerato che nel nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi ci saranno personaggi del calibro di Gianmarco Tamberi, Luciana Littizzetto, Max Pezzali, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Boomerissima, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi nel cast

Questi ultimi hanno già condiviso due esperienze in altrettanti programmi televisivi. Il primo è Riccanza, reality trasmesso da MTV, nel quale venivano seguite le vicende di un gruppo di giovani milionari, accompagnandoli in viaggi esclusivi in giro per il mondo, mentre fanno acquisti nei migliori negozi e si godono la vita. Il secondo, invece, è l’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, nella quale l’ereditiera e il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip erano i due opinionisti.

Oltre ai personaggi già citati, a Boomerissima dovrebbero approdare anche Sabrina Salerno, Max Giusti, Claudia Gerini e Valentina Romani. L’appuntamento con il nuovo programma di Alessia Marcuzzi e i suoi ospiti è fissato per martedì 10 gennaio intorno alle 21,20 su Rai 2.