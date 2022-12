Volano stracci tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo scontro ha avuto inizio quando la sorella di Clizia si è rifiutata di raggiungere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi nel van. Quest’ultimo, allora, ha perso la pazienza ed è andato a confidarsi con l’acerrima nemica di Micol, Antonella Fiordelisi.

Tavassi si sfoga con Antonella Fiordelisi

Tavassi si è sfogato con l’influencer campana sottolineando come dopo ogni lite con la Incorvaia Jr debba essere lui a scusarsi per primo. “Fuori ho mollata una alla prima scenata, io sono fatta così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga. Alla prima cosa storta, io chiudo”.

Micol Incorvaia furiosa

Micol Incorvaia è andata su tutte le furie. La gieffina si è infastidita nel vedere Edoardo ridere di lei con Antonella e Edoardo Donnamaria. “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore. Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa. Questa è pure violazione della privacy”.

Le urla di Micol sono state udite anche da Antonella FIordelisi, che ha commentato: “Sta urlando, lo senti che sta urlando. Si sente fino a qua che urla. Così non verrò ricordata come quella che ha urlato di più”.