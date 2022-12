Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Gratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel corso della quale ha parlato di come la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini le abbia cambiato la vita.

Jessica Selassié, la sua vita dopo la vittoria al GF Vip

“Il GF Vip? Mi ha dato molta più sicurezza, e forse mi ha tolto un po’ la privacy, ma quello è un pegno da pagare quando decidi di fare questo lavoro”, ha raccontato la princess etiope. “Ho imparato ad amarmi e ora mi piaccio. Adoro prendermi cura dei miei capelli, che in passato mi hanno dato problemi. Per due anni sono stata in sovrappeso, non mi piacevo, mi odiavo. Non mettevo il costume, né indossavo i pantaloncini corti. Facevo fatica a relazionarmi con gli altri e così facendo mi sono sempre più chiusa in me stessa. Il mio era un problema di salute, per fortuna ora l’ho individuato e lo sto curando. In un post ero stata criticata per il mio aspetto fisico, mi è stato detto che stavo tornando come prima del GF Vip. L’ho trovato fuori luogo, non soltanto nei miei confronti, ma nei confronti di quelle persone che hanno problemi con la propria immagine”.

I problemi di salute

Jessica ha parlato anche di alcune vicissitudini legate alla sua salute: “Ho un bel mix di problemi di salute che sto affrontando. Ho l’ovaio policistico, l’insulino resistenza, l’ipotiroidismo e sono celiaca. Tutto questo mi ha causato problemi di sovrappeso, di acne e di perdita di capelli. Dopo aver girato tra mille medici, finalmente mi sembra di aver trovato la strada giusta”.

La princess ha anche raccontato che continue a coltivare le sue più grandi passioni, la moda e il cibo. “Mi piacerebbe lavorare in televisione e condurre un programma. Parlare del mondo gluten free, che è un po’ sottovalutato, almeno nei programmi televisivi e nelle rubriche di cucina”.