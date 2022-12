Si iniziano ad intravedere le prime crepe nella storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo le ultime liti scoppiate tra i due nella Casa del Grande Fratello Vip, con il volto di Forum che ha ammesso di essersi allontanato dall’influencer campana, la rottura definitiva potrebbe verificarsi da un momento all’altro.

Nel corso di una chiacchierata con Oriana Marzoli, durante la quale aveva svelato il distacco dalla Fiordelisi, Donnamaria si è lasciato andare ad un giudizio poco elegante nei confronti della fidanzata. Ma a difenderlo, a sorpresa, è stato proprio il papà di Antonella.

Edoardo Donnamaria, parole shock su Antonella Fiordelisi

Dopo essere stato accusato di avere permesso alla modella venezuelana certe confidenze, Edoardo ha scelto proprio quest’ultima per parlare dei suoi dubbi rispetto alla storia d’amore con la Fiordelisi. “Ora come ora, non ho quella spinta verso di lei che ho avuto tutte le altre volte. È un bruttissimo segno”, ha confessato Donnamaria. “Antonella ha fatto la zoc***la con lui (Antonino Spinalbese, ndr) tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava, gli faceva le carezze davanti a me”.

Parole pesantissime quelle pronunciate dal gieffino, ma che a quanto pare non sembrerebbero aver disturbato il signor Stefano Fiordelisi, papà di Antonella. Poche ore fa, infatti, in una Ig story, l’uomo ha difeso Edoardo, del quale si è addirittura dichiarato orgoglioso. "Ho ascoltato e letto. Ma Edoardo non va ascoltato e letto, va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere. Ed io sono orgoglioso che sia quell’uomo. E che sia nella vita di mia figlia”. Poi, taggando il padre di Donnamaria, ha aggiunto: “Dobbiamo essere orgogliosi entrambi”.