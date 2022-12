E’ uno degli ex di Amici più amato e seguito degli ultimi anni. Irama molte volte è finito sulle pagine dei rotocalchi del gossip.

Il giovane cantante questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha ricordato il suo Sanremo Giovani al fianco di Mahmood, Francesco Gabbani ed Ermal Meta.

«Fu un’annata magica grazie alle scelte di Carlo Conti che ci scoprì tutti quanti. Mi iscrissi mettendomi in fila come dal salumiere, prendendo il mio ticket e aspettando che qualcuno mi chiamasse. Mi notarono e da lì iniziò il mio percorso, travagliato, pieno di alti e bassi. Nel 2018 ho poi partecipato ad Amici, vincendolo. Lì mi rimisi in gioco, facendo una scommessa con me stesso. E andò bene. L’ultimo disco di platino l’ho regalato proprio a Maria De Filippi pochi giorni fa ringraziandola ancora perché tanto del mio inizio lo devo sicuramente a lei. Mi sembra passato un secolo, ma penso che la vita degli artisti vada contata come quella dei cani: un anno ne dura sette».

Irama e la sua vita privata: “Sono cresciuto per strada…”

Dopo aver parlato della sua carriera professionale, Irama si lascia andare a qualche dichiarazione sulla sua vita privata: «Sono cresciuto per strada, ho vissuto il mondo dei quartieri nel bene e nel male. All’epoca a Monza sembrava di stare nel film “I guerrieri della notte”, una battaglia tra bande. Ho avuto esperienze molto brutte che mi hanno formato; ho anche rischiato di morire ma non voglio parlarne… Per me è stato un bagaglio di esperienze».

Eppure Irama è di buona famiglia: papà e mamma avvocati, nonna un’insegnate di letteratura, il nonno – come lui stesso dice nell’intervista – gli parlava in latino e gli raccontava anche le cose sconce che avvadevano all’epoca. Ma è cresciuto per strada e non ha mai terminato gli studi. E’ questo il suo grande rammarico.

«La mia popolarità – continua il cantante - è legata alla musica, non al mio personaggio. Non ho nulla contro chi decide di fare della propria vita un reality sui social, ma io mi sono sempre sentito un coglione a filmare qualsiasi cosa vedessi anziché viverla». E sulle fidanzate, in particolare sull’ultima celebre, Giulia De Lellis, il cantante ha aggiunto:

«A anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare».

Parole critiche che però non hanno trovato risposta da parte della famosa influencer.