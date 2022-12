Ambra Angiolini ha spopolato al Forum di Assago con il brano T'appartengo.

Da pochi giorni è terminata la stagione di X Factor, un’edizione che ha visto il rilancio di un volto molto amato e apprezzato nel mondo del cinema: Ambra Angiolini.

Grazie a X Factor, Ambra è balzata in testa alle classifiche con T’appartengo, il brano degli anni ‘90 che cantava a Non è la Rai, e che è stato per lei un trampolino di lancio. Per anni è stata l’idolo di molte ragazzine.

A quasi 30 anni dall'uscita di questo singolo, l'attrice ha ripreso la carriera di cantante.

Ambra ha scatenato il pubblico al Forum di Assago con il brano T’appartengo

La finale di X Factor è stata ricca di sorprese e colpi di scena, come il ritorno sul palco come cantante di Ambra Angiolini che, rimesso il microfono ad archetto, si è esibita con il successo del 1994, T’appartendo, scatenando tutto il pubblico in sala e sui social. Ben settemila persone al Forum di Assago sono impazzite per cantare a squarciagola questo storico brano dell’ex presentatrice di Non è la Rai. Il video è diventato virale in pochi minuti.

Il ritorno sul palco di Ambra Angiolini ha fatto impazzire il web. Nel dettaglio il video dell’esibizione è balzato al primo posto della classifica di YouTube ed è entrato nelle prime posizioni dei brani più scaricati da ITunes. Un successo che si ripete e che grazie ai social, nel 1994 non esistenti, conta oltre 11 milioni di visualizzazioni di sole 24 ore, superando di netto i Maneskin. In pratica il fenomeno Ambra Angiolini a quanto pare è tornato e chissà che non la rivedremo con altri brani del suo repertorio, prima di quanto possiate pensare.