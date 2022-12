Manila Nazzaro ne ha per tutti. L’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip è intervenuta a Casa Pipol, ed ha espresso il suo pensiero su gran parte dei vipponi in gara quest’anno.

“Non mi è piaciuta la prima fase di questo GF Vip. Non ho visto nulla di costruttivo – ha raccontato l’ex Miss Italia -. Ho visto solo tentativi di scopiazzare con questi triangoli che devono essere per forza messi in piedi. Poco originale. Non mi sono piaciuti neanche i toni utilizzati in determinate circostanza. Anzi, ho apprezzato l’eleganza di Pamela che in alcuni casi si è sottratta. Infatti, nonostante gli attacchi ha avuto un atteggiamento positivo e ha saputo ascoltare”.

Poi, Milena si sbilancia anche sulla storia tra la Prati e Marco Bellavia: “Se credo allo loro storia? Non li vedo insieme, conosco lei e non lui. Non credo che possa esserci qualcosa”. E su Charlie Gnocchi e Milena Miconi. “Charlie lo conosco e so chi è. Lui è il compagnone dalla battuta un po’ verace. In un contesto come il GF può essere visto, però, in un’altra maniera. Cosa porterà Milena Miconi nella Casa? Ho fatto un post su di lei, porterà sicuramente dell’ascolto. Lei ha un curriculum meraviglioso, è una bravissima attrice. Con chi potrebbe legare? Con Patrizia Rossetti si trova molto bene, a me piace tanto lei. Anche Tavassi mi sta simpatico da morire. Vedremo come andrà con Micol”.

Manila ha detto la sua anche sull’ingresso di Ginevra Lamborghini: “Non doveva rientrare. I triangoli li abbiamo già visti. No comment”.

Infine, Manila Nazzaro fa il suo pronostico sul vincitore di questa edizione: “Chi vince il GF Vip? George Ciupilan e Nikita Pelizon se la giocheranno fino alla fine”.