L’uscita di scena di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip, squalificato a neanche 24 ore dal suo ingresso nella Casa per aver pronunciato una bestemmia, continua a tenere banco sui social, dove si sono create due opposte fazioni: da un lato c’è chi valuta corretta la decisione assunta dalla produzione, dall’altro chi, invece, l’ha ritenuta eccessiva.

Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli

A schierarsi dalla parte del cantante è stato Roby Facchinetti, che con il collega ha condiviso l’esperienza artistica dai Pooh e con il quale è sempre stato amico. In un post su Instagram, Facchinetti ha difeso il collega, accusato di aver pronunciato una bestemmia nel bunker di Cinecittà: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande fratello perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande fratello. Caro Riccardo. sono con te!”.

La produzione del GF Vip ha informato il resto dei vipponi attraverso un comunicato ufficiale: “Questa mattina, purtroppo, Riccardo Fogli ha pronunciato un’espressione blasfema e gravemente offensiva. Per questa ragione, ha dovuto abbandonare la Casa”.

Ma qual è stata la reazione dei suoi ex coinquilini (anche se per poco)? “Ci dispiace molto”, ha commentato Charlie Gnocchi. “Questo ragazzi non è uno scherzo, non possiamo neanche commentarlo, è una comunicazione ufficiale e basta. Se volete sapere di più andate in confessionale in gruppi di quattro o cinque persone e chiedete informazioni. Il Grande Fratello ci ha detto proprio di evitare i commenti”.

Edoardo Tavassi credeva che si trattasse di uno scherzo, ma Wilma Goich è intervenuta per zittirlo: “Smettila, non è uno scherzo”, ha detto seriosa la cantante. Daniele Dal Moro, invece, ha provato a scherzarci su: “La cosa positiva è che abbiamo i suoi venti euro di budget per la spesa”.

Per adesso, Riccardo Fogli non ha ancora commentato quanto accaduto.