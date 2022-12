Con il passare delle settimane si stanno raffreddando le voci circa un possibile ritorno di fiamma tra Hande Erçel e Kerem Bürsin. I due protagonisti dell’amatissima fiction Love is in the air, si sono detti addio lo scorso marzo dopo una relazione durata circa un anno, anche se i fan più accaniti, i cosiddetti HanKer, non si sono mai rassegnati all’idea che tra i loro beniamini fosse finita.

Tra le due star turche un riavvicinamento si è sicuramente verificato, ma non come speravano i loro fan. Si sono risentiti e si sono rivisti, questo è certo, ma tra di loro non sembra essere scoccata nuovamente la scintilla, e il loro rapporto sembra essere esclusivamente di amicizia. Anche perché, entrambi, sono concentrati sulle rispettive carriere, che in questo momento rappresentano per i due attori la priorità assoluta.

Kerem ha definito “Bulls*it” (Stron*ate) la notizia diffusa dai media turchi secondo la quale la sua ex fidanzata, Serenay Sarikaya, l’abbia raggiunto in Texas, negli Stati Uniti, perché stanno provando a tornare insieme. Hande, invece, ha smentito in più di un’occasione di avere una relazione, ribadendo a più riprese che, in questo momento, non c’è nessuno nella sua vita. Ma sarà davvero così?

Hande Ercel, nuovo amore per la diva turca?

Nelle ultime ore è esploso l’ennesimo gossip sulla vita privata della diva turca e regina di Instagram, dove conta quasi 30 milioni di follower. Stando a quanto riportato da alcuni portali turchi, Hande avrebbe un flirt con il giocatore di basket Kartal Özmızrak. I due sono amici da diverso tempo, ma sembrerebbe che l’amicizia si sia trasformata in amore.

Classe 1995, 27 anni, Özmızrak attualmente milita nel Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, noto anche come Bahçeşehir Basketball, squadra che gioca nella Turkish Basketball League, la massima serie del campionato turco di pallacanestro. Il cestista era anche presente alla festa di compleanno di Hande lo scorso 24 novembre (come potete vedere dall’immagine in basso). Si tratta davvero di una nuova relazione o è l’ennesimo pettegolezzo?