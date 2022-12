Sono spuntati nelle ultime ore interessanti dettagli social su un possibile ritorno di fiamma tra Hande Erçel e Kerem Bürsin.

La storia d’amore tra i due protagonisti di Love is in the air, che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, è giunta al capolinea lo scorso marzo, circostanza che ha gettato nella disperazione e nello sconforto i cosiddetti HanKer, i seguaci dell’ormai ex coppia, che mai si sono rassegnati all’idea della separazione tra i loro beniamini.

La malattia di Mavi e gli incontri a Kavacik e Bodrum

Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, e quantomeno un riavvicinamento tra Hande e Kerem si è senza dubbio verificato. Il primo contatto tra la diva turca e il suo ex fidanzato c’è stato quando è venuta fuori la notizia della malattia della piccola Aylin Mavi, nipotina di Hande e figlia della sorella Gamze, alla quale Kerem si è molto legato durante la relazione con la zia. Lo stesso Bürsin ha confermato di aver immediatamente telefonato alla sua ex fidanzata per chiedere informazioni sullo stato di salute della bambina.

In seguito, i due sono stati “sorpresi” all’interno dello Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul, mentre erano al bancone per sorseggiare un caffè. La foto e il breve video hanno fatto il giro del web, tanto da ipotizzare che le due star turche fossero tornate insieme. La stessa Hande, intercettata nel quartiere Bebek all’uscita dalla sede di MF Production, ha confermato quell’incontro, ma allo stesso tempo ha detto di non dargli troppa importanza (vallo a dire agli HanKer!).

I media turchi, inoltre, sostengono che i due attori si siano rivisti nuovamente in una boutique di lusso della città di Bodrum. Hande avrebbe accompagnato Kerem da Christian Dior a scegliere insieme a lui l’outfit da indossare in occasione della première della pellicola spagnola A todo trein 2, in cui, in sostanza, Bürsin interpreta sé stesso. Si tratta di un semplice pettegolezzo o c’è del vero? Impossibile stabilirlo, anche perché, almeno fino ad ora, non sono emersi dettagli al riguardo.

"Lucky", il dettaglio social non sfugge ai fan

Ma nelle ultime ore, una fanpage di Hande e Kerem ha portato all’attenzione un particolare interessante. Come potete vedere dalla foto in basso, sulla una delle cover dello smartphone dell’attrice c’è scritto “Lucky”, stessa dicitura che compare anche su una camicia indossata dall’attore. “Loro non hanno mai smesso di mandarci indizi come per dire come stanno veramente le cose. Da parte nostra, basta aprire gli occhi, collegare e guardare veramente per comprendere la verità”, scrive la fanpage in una Ig Story.

Per alcuni fan, dunque, non ci sono dubbi: si tratterebbe di un segnale inequivocabile. Ma si tratta di una teoria fantasiosa o c'è realmente un fondamento?