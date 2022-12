Kerem Bürsin è tornato, ed è prontissimo a riprendersi la scena. Dopo diversi mesi di assenza dalla tv (la sua ultima apparizione risale alla fiction Love is in the air), lo scorso settembre ha annunciato il suo nuovo progetto cinematografico.

An Unusual Story, il nuovo cortometraggio di Kerem Bürsin

Il divo turco vestirà i panni di Lemi nel cortometraggio An Unusual Story, da lui stesso prodotto. Con lui, nei panni della protagonista femminile, ci sarà la giovanissima Ebrar Alya Demirbilek, che a soli 9 anni conta un milione e mezzo di follower su Instagram, ed ha già recitato in alcune serie tv fi successo. Stando alle prime indiscrezioni, la piccola Ebrar Ayla interpreterà la figlia di Lemi.

Pochissimi istanti fa, Kerem ha condiviso sui social il teaser di An Unusual Story, titolo originale Bi’Tuhaf Hikaye. La clip è diventata immediatamente virale, superando le 250 mila visualizzazioni in meno di trenta minuti.

La reazione di Hande Erçel

Nel frattempo, con il passare delle settimane si stanno affievolendo le voci su un possibile ritorno di fiamma tra Bürsin e la sua ex Hande Erçel. I due ex fidanzati si sono riavvicinati, tanto che sono stati visti circa un mese e mezzo fa prendere un caffè insieme allo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul. La stessa Hande ha confermato l’incontro, anche se ha detto che non è il caso di attribuirgli particolare importanza. A pensarla diversamente dalla diva turca sono i fan della coppia, i cosiddetti HanKer, che non si sono mai rassegnati all’idea che la relazione tra i due protagonisti di Love is in the air sia giunta al capolinea.

Ciò che è certo è che Kerem e Hande sono quantomeno tornati ad avere rapporti dopo la rottura dello scorso marzo. Tuttavia, ad oggi è impossibile prevedere se i due possano tornare ad essere una coppia, nonostante i fan non abbiano mai smesso di nutrire una speranza al riguardo. E se vi chiedete se Hande abbia reagito o meno agli ultimi post condivisi da Kerem, la risposta è “No”!