Su social e fanpage dei cosiddetti HanKer non si parla d’altro: Hande Erçel e Kerem Bürsin sarebbero stati avvistati nuovamente insieme.

I due attori, protagonisti della serie tv Love is in the air, hanno avuto una relazione anche lontano dal set che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Storia d’amore, però, giunta al capolinea all’inizio del 2022, con sommo dispiacere di coloro che impazzivano per la coppia e avrebbero voluto vederla convolare a nozze.

Il riavvicinamento dopo la scoperta della malattia di Aylin Mavi

Però, nelle ultime settimane, tra i due si è verificato una sorta di riavvicinamento. Infatti, dopo aver appreso la notizia della malattia della piccola Aylin Mavi, nipotina di Hande, Bürsin ha prontamente contattato l’ex fidanzata per ricevere maggiori dettagli sulla questione. Ma non solo. Stando a quanto riportato dai media turchi, l’attore sarebbe andato a fare visita ad Hande e alla piccola Mavi, portando in dono a quest’ultima un bellissimo mazzo di fiori. E’ bene specificare che quest’ultima voce non è mai stata confermata, anche se Kerem, parlando con alcuni giornalisti, ha confermato di aver sentito Hande per chiedere informazioni sullo stato di salute della nipote.

Hande Erçel e Kerem Bürsin beccati insieme: il video è virale

Come dicevamo in apertura, nelle ultime ore i social che seguono le vicende dei cosiddetti HanKer sono letteralmente impazziti. Sta circolando, infatti, un video che mostrerebbe Hande Erçel e Kerem Bürsin insieme vicino al bancone di un locale. Dalle immagini non si capisce molto: entrambe le persone riprese (che secondo i fan sono proprio i due ex fidanzati) sono di spalle, e l’uomo ha la testa coperta da un cappuccio. Ma i fan più attenti hanno subito ipotizzato che si trattasse di Bürsin per via del giubbino che indossava, che sembra essere lo stesso utilizzato anche da Kerem. Inoltre, alcune fan presenti sul posto confermano che si tratta proprio dei due protagonisti di Love is in the air.

Insomma, i fan della coppia tornano a sperare, questa volta per davvero. Sarà la volta buona?