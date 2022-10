Hande Erçel, dopo aver messo in stand-by i progetti legati alla sua professione di attrice, modella ed influencer per dedicarsi all’amatissima nipotina Aylin Mavi, alla quale la scorsa estate è stato diagnosticato un tumore, sta tornando gradualmente ad occuparsi della sua carriera.

Lo si evince dalla frequenza con la quale condivide post su Instagram, dove conta oltre 29 milioni di follower, nei quali sponsorizza prodotti di cui è testimonial. Inoltre, secondo la giornalista esperta di tv Birsen Altuntaş, sarà protagonista insieme a Burak Deniz (già in passato suo partner in Aşk Laftan Anlamaz) della nuova serie The Stranger Within, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2023.

Hande Erçel è dimagrita troppo? Fan preoccupati

Dal 2016, anno in cui la diva turca è apparsa sugli schermi televisivi nella serie con Deniz, la sua silhouette è radicalmente cambiata. E’ infatti evidente la drastica perdita di peso, tanto che alcuni maligni hanno ipotizzato che si sarebbe sottoposta ad alcuni interventi di liposuzione. Assolutamente falso. La consistente perdita di peso è dovuta ad un rigoroso regime alimentare, decisamente ferreo, al quale Hande Erçel si è sottoposta nel corso degli ultimi anni. Grazie a questa dieta, che prevede la non assunzione di zuccheri e carboidrati, sostituiti da frullati proteici, l’attrice è riuscita a perdere mediamente tre chili a settimana: davvero tanti, forse troppi. Ma non è solo l’apporto di proteine che ha “aiutato” Hande a dimagrire: infatti la star turca assume regolarmente una bevanda composta da acqua, cannella e mele, che a quanto pare genera una sensazione di sazietà.

Secondo il media di Ankara, Harberler, Hande Erçel in questo momento peserebbe circa 55 chili. Davvero troppo pochi, soprattutto in rapporto alla sua altezza che è di 1,75 m. Ecco perché tantissimi fan, commentando alcuni scatti condivisi dall’attrice su Instagram, si sono detti decisamente allarmati per l’eccessiva magrezza della loro beniamina.

A noi Hande piace in tutte le sue versioni. E a voi?