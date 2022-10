Dopo l’enorme successo ottenuto con Love is in the air, fiction turca trasmessa in ben 85 Paesi, nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato, Kerem Bürsin, Hande Erçel potrebbe tornare presto sugli schermi con una nuova serie tv.

Stando a quando riportato da Birsen Altuntaş, nota giornalista esperta di televisione, la diva turca sarà impegnata ad inizio 2023 sul set di The Stranger Within, una nuova produzione TIMS&B Productions, nella quale sarà la protagonista femminile al fianco di una sua vecchia conoscenza.

Si tratta di Burak Deniz, che in passato ha già lavorato con Hande in Aşk Laftan Anlamaz, serie tv che ha appassionato milioni di telespettatori. L’attore, di recente, ha anche recitato in Le Fate Ignoranti – La serie, disponibile su Disney Plus, con alla regia Ferzan Özpetek, regista e sceneggiatore turco naturalizzato italiano.

Burak Deniz: "Spero di lavorare di nuovo con Hande"

E’ lo stesso Deniz ad esprimersi in merito alla possibile presenza di Hande Erçel nella nuova serie tv: “Non è ancora chiaro se ci sarà o meno. Ma dal momento che la notizia è trapelata, è inevitabile che se ne parli. In passato è stato molto piacevole lavorare con lei, e di tanto in tanto ci sentiamo parlando della possibilità di recitare nuovamente insieme. Vediamo se questa possibilità si concretizzerà. Io me lo auguro”.

Non è solo Burak Deniz ad augurarselo, ma anche i tantissimi fan dell’attrice turca, che muoiono dalla voglia di rivederla in tv.

Nel frattempo, Hande è stata nominata, ai Produ Awards, per il secondo anno consecutivo, miglior attrice di lingua non spagnola proprio grazie al ruolo di Eda Yildiz in Love is in the air, serie tv che l’ha resa celebre in tutto il mondo. A concorrere nella categoria “Miglior attore”, invece, il suo ex fidanzato Kerem Bürsin.