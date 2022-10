Potrebbe presto tornare in tv con una nuova serie Hande Erçel, assente dal piccolo schermo dai tempi di Love in in the air, fortunatissima fiction trasmessa in ben 85 Paesi in cui ha recitato insieme a Kerem Bürsin.

La diva turca, che conta 30 milioni di follower su Instagram, ha vissuto un momento piuttosto delicato a causa della malattia dell’amatissima nipotina, Aylin Mavi, figlia della sorella Gamze (anche le influencer di successo) e dell’interior designer Caner Yildirim. Proprio per occuparsi della piccola di soli 2 anni e mezzo, Hande ha deciso di mettere in stand-by i suoi progetti lavorativi. Ma ora sta tornando lentamente ad occuparsi della sua carriera.

Secondo la giornalista turca esperta di televisione, Birsen Altuntaş, Hande Erçel sarà la protagonista di una nuova serie tv İçimdeki Yabancı (tradotto in italiano, Uno sconosciuto in me) prodotta da TIMS&B Productions, società fondata da Timur Savcı e Burak Sağyaşar nel gennaio 2017.

Hande Ercel torna con una nuova serie tv: ecco con chi reciterà

Al suo fianco una vecchia conoscenza dell’attrice turca: Burak Deniz, che ha recitato con Hande, tra il 2016 e il 2017, nella serie tv Aşk Laftan Anlamaz, che ha riscosso un ottimo successo anche oltre i confini nazionali. Deniz, inoltre, è apparso anche in Le Fate Ignoranti – La serie, produzione italiana uscita quest’anno attualmente disponibile sulla piattaforma Disney Plus.

Non si conosce ancora la data di inizio delle riprese, ma è ipotizzabile che il primo ciak ci sarà all’inizio del 2023. La nuova serie, che a quanto pare sarà incentrata sul disturbo multiplo della personalità, andrà in onda su Fox Tv.

Un’ottima notizia, dunque, per i tantissimi fan di Hande Erçel, che finalmente potranno seguire nuovamente sul piccolo schermo la loro beniamina.