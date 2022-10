Si è molto parlato negli ultimi giorni di un possibile riavvicinamento tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, ex fidanzati nonché partner nella fiction Love is in the air.

La fine della loro storia d’amore ha gettato nello sconforto più totale i loro fan, i cosiddetti HanKer, che non si sono mai veramente rassegnati all’idea che tra i due attori la relazione fosse giunta al capolinea.

Ma adesso, una circostanza sembra riaccendere una fiammella di speranza, ormai sopita. Ma non di un possibile ritorno di fiamma tra i due (anche se nella vita mai dire mai), bensì sul fatto che possano riallacciare i rapporti, giunti ai minimi termini dopo la fine della relazione amorosa.

Com’è noto, la nipotina di Hande, la piccola Aylin Mavi, figlia della sorella Gamze e dell’interior designer, Caner Yildirim, si sta sottoponendo ad un ciclo di cure dopo che, in seguito a dei controlli medici approfonditi, le è stato riscontrato un tumore, che per fortuna è risultato essere curabile.

Kerem è molto legato alla nipote dell’ex fidanzata. Insieme ad Hande e Mavi ha trascorso momenti felici e spensierati ai tempi in cui i due erano una coppia affiatata. Motivo per il quale, quando l’attore ha appreso la notizia della malattia, ha immediatamente contattato la sua ex per chiedere maggiori informazioni al riguardo.

Kerem Bursin: "Ho parlato con Hande"

E’ stato Bürsin stesso a dichiararlo ad alcuni giornalisti che lo hanno intercettato per le strade di Etilar, quartiere della parte europea di Istanbul. “Ho contattato Hande e le ho parlato, ma non voglio entrare nei dettagli. Non mi va di parlare di questo argomento perché è particolarmente delicato, e non mi va che la notizia finisca sui tabloid. Questo è tutto ciò che ho intenzione di dire”.

Hande e Kerem: due nuovi progetti per gli attori

Sia Kerem che Hande sono alle prese con nuovi ed importanti progetti legati alla loro carriera da attori. Il primo sta lavorando su An Unusual Story, cortometraggio da lui stesso prodotto in cui interpreterà il ruolo del protagonista Lemi, affiancato dalla giovanissima star turca di soli 9 anni Ebrar Alya Demirbilek. La diva turca, invece, ad inizio 2023 sarà impegnata sul set con la nuova serie İçimdeki Yabancı, nella quale reciterà con Burak Deniz, già suo partner nella fiction Aşk Laftan Anlamaz.

Nel frattempo, Hande Erçel e Kerem Bürsin sono finalisti ai Produ Awards per il secondo anno consecutivo nella categoria “Miglior attrice e attore di lingua non spagnola” con Love is in the air. I vincitori del prestigioso riconoscimento saranno scelti da una giuria interna e annunciati il 9 e 10 novembre in un gala virtuale.