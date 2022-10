Hande Erçel si dice pronta ad affrontare una nuova avventura sul set. La diva turca, che negli ultimi tempi aveva deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla nipotina Aylin Mavi, alla quale la scorsa estate è stata diagnosticato un tumore, è tornata con prepotenza ad apparire su Instagram (dove conta oltre 29 milioni di follower, più di Chiara Ferragni) per promuovere alcune aziende di cui è testimonial.

Ma al di là della sua attività da influencer, adesso il vero obiettivo di Hande è tornare il prima possibile davanti alla macchina da presa. La sua ultima apparizione risale ai tempi in cui andava in onda Love is in the air, serie tv nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato, Kerem Bürsin, e che le ha portato in dote la popolarità a livello globale, essendo stata trasmessa in ben 85 Paesi.

Hande Erçel, nuovi progetti all'orizzonte

Stando alle ultime indiscrezioni circolate sul web, l’attrice turca dovrebbe tornare sul set all’inizio del nuovo anno. Infatti, secondo la nota giornalista esperta di televisione, Birsen Altuntaş, sarà impegnata sul set di The Stranger Within, una nuova produzione TIMS&B Productions per Fox TV, nella quale interpreterà il ruolo della protagonista femminile al fianco di Burak Deniz, con il quale ha già recitato nel 2016 nella fiction Aşk Laftan Anlamaz.

Lo stesso attore turco, che è presente nel cast di Le Fate Ignoranti – La serie di Ferzan Özpetek, disponibile su Disney Plus, ha parlato della possibilità che Hande Erçel possa recitare nella nuova serie tv: “In passato è stato molto piacevole lavorare con lei – ha detto -. Vediamo se questa circostanza si verificherà nuovamente, me lo auguro”.

Hande esce allo scoperto: "Non mi pongo nessun limite"

Nel frattempo, la diva turca, in una recente intervista ha parlato proprio dei suoi progetti cinematografici futuri: “Voglio che la sceneggiatura permei la mia anima. Adoro gli ‘antieroi’, e se il ruolo mi piace non mi pongo nessun limite”.

Staremo a vedere cosa riserverà il futuro ad Hande. Di certo, i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di rivederla nuovamente sullo schermo.